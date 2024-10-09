Нічна повітряна атака 9 жовтня: відео моменту удару, є поранені – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 9 жовтня. Росіяни запустили по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є поранені і руйнування. Виникли пожежі. У мережі публікують відео моменту одного з ударів.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 9 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – рф., а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська – рф., мис Чауда – Крим.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку росії.

Нічна повітряна атака 9 жовтня: ситуація в регіонах

Одещина

Одещина пережила чергову важку ніч.

Внаслідок нічної атаки БПЛА в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки. Травмовано пʼятьох осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості, повідомив 9 жовтня очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів, – йдеться у дописі

Місцеві пабліки повідомляють, що вночі знову було атаковано Чорноморськ. Тут публікують відео моменту одного з ударів.

А також у ЗМІ та телеграм-каналах публікують фото і відео наслідків атаки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через дронову атаку РФ по Чорноморську Одеської області.

Полтавщина

Ввечері вівторка, 8 жовтня, російські війська вдарили по Полтавській області балістичними ракетами, внаслідок чого пошкоджено промисловий обʼєкт в області, повідомив вранці у середу голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. … За попередньою інформацією, без постраждалих», – написав він.

Вибухи в області пролунали близько 22:00 вівторка. Після відбою голова ОВА заявив, що обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі.

Вінниччина

У ніч на 9 жовтня одразу декілька груп ворожих ударних безпілотників «заходили» на Вінниччину. Вони рухались з боку Одеської області. Атака почалась після 1-ої години, тривала до 6-ої. Моніторингові канали повідомляли також про рух у бік обласного центру. За офіційними даними більшість БпЛА, які були у небі над Вінницькою областю збито.

Раніше ми повідомляли: Повітряна атака в ніч на 8 жовтня: загорілася багатоповерхівка, влучили у корабель, є жертви – все, що відомо