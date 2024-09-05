Масована повітряна атака 5 вересня: деякі «Шахеди» повернулися в Росію – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 5 вересня. Вона розпочалася з вечора і тривала ще вранці. Окупанти запустили по Україні велику кількість дронів і одну ракету.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку. Новина Доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 5 вересня 2024 року ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у росію, один – у білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Масована повітряна атака 5 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин.

Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт «Shahed», намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. Про це повідомляють у КМВА.

За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань.

Київська область

Тривога у Київській області тривала 11 годин.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

В трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.

Черкащина

Над Черкаською областю вночі було знищено 7 ворожих безпілотників, інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

З ночі ми мали загрози з повітря. Ворог продовжує свій терор. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 7 БпЛА противника. Інформація про потерпілих чи руйнації наразі не надходила – написав Табурець у Telegram

Дніпропетровщина

Вночі наші оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 4 ворожих «Шахеди».

Кіровоградщина

Внoчі на Кірoвoградщині працювала ППО. Над oбластю збивали “шахеди”.

За інфoрмацією начальника Кірoвoградськoї oбласнoї військoвoї адміністрації Андрія Райкoвича, на Кірoвoградщині oбійшлoся без наслідків.

Пoвітряна тривoга в oбласті тривала майже 8 гoдин – з 23:29 дo 07:07.

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