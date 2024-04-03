Нічна повітряна атака 3 квітня: є руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 3 квітня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Є руйнування цивільної інфраструктури.

НСН розповість все, що відомо станом на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усі «Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Нічна повітряна атака 3 квітня: ситуація в регіонах

Донецька область

Російські війська продовжують терор проти цивільного населення Селидівської громади

Сьогодні, 03.04.2024, окупаційні війська обстріляли м. Селидово 5 ракетами «С-300».

Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 адмінбудівель, 12 багатоповерхових та 8 приватних житлових будинків.

Інформації про постраждалих не надходило.

Фото наслідків ударів по Селідовому

Черкаська область

Ніч минула в Черкаській області з повітряною тривогою. Але під надійним захистом наших оборонців.

Сили ППО мінуснули ворожий БпЛА в небі над Черкаським районом. Без потерпілих і руйнацій, – повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Кіровоградська область

Пiдроздiлами протиповiтряної оборони було знищено один дрон в небi над Кiровоградщиною. В результатi, за iнформацiєю ОВА, вiдбулось загоряння сухої трави. Пожежу лiквiдували вогнеборцi. Без постраждалих.

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