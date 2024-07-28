Нічна повітряна атака 28 липня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 28 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракету.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Нічна повітряна атака 28 липня: інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА «Shahed» із мису Чауда – Крим.

Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136». Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

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