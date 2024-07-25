Масована нічна повітряна атака 25 липня: є поранені і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована нічна повітряна атака 25 липня. Росіяни запустили по Україні десятки «Шахедів». Більшість вдалося збити, а декілька зникли у Румунії. Але, на жаль, є поранені люди і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська – рф.

Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА «Shahed-131/136», атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Масована нічна повітряна атака 25 липня: ситуація в регіонах

Київщина

Сьогодні вночі під прицілом ворожих дронів був серед інших регіонів і Київ. Беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО.

Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

Одещина

У ніч на 25 липня росіяни направили 11 дронів-камікадзе Shahed на місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області — постраждали двоє цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Ізмаїльської РВА. Внаслідок обстрілу частково зруйновано адміністративну будівлю порту, там почалася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Також постраждала портова інфраструктура. Крім того, внаслідок падіння уламків збитого дрона на приватний будинок постраждали двоє людей, одного з них доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У прокуратурі додають, що, за даними слідства, вночі 25 липня збройні сили рф здійснили атаку БПЛА по Одеській області. Ворог поцілив у прикордонну та цивільну інфраструктуру півдня регіону.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.

Житомирщина

В ніч з 24 на 25 липня на Житомирщині також лунали звуки вибухів — по “шахедах” працювала ППО. Збили більшість з близько 10 повітряних цілей.

Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт.

Жертв та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків.

Громадянам чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога.

Про це о 08:50 написав у своєму Телеграмі начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У Румунії оголошували тривогу

У румунському місті Тульча над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу у зв’язку з черговою повітряною атакою Росії на українські порти з іншого боку річки.

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