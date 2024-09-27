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Війна

Нічна повітряна атака 27 вересня: є загиблі і багато постраждалих – все, що відомо

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Журналіст
Нічна повітряна атака 27 вересня: є загиблі і багато постраждалих – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 27 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є загиблі і постраждалі – серед них діти.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється…

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу «Shahed». Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Нічна повітряна атака 27 вересня: є загиблі і багато постраждалих – все, що відомо

Нічна повітряна атака 27 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

В Ізмаїлі Одеської області внаслідок масштабної російської атака БПЛА вночі проти п’ятниці, 27 вересня, загинули три людини, постраждали — 14, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 та 13 років, а також 14-річна дівчинка.

Загинули жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік.

Внаслідок російського удару БПЛА пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, автомобілі. Виникло декілька пожеж, які рятувальники вже загасили.

Нічна повітряна атака 27 вересня: є загиблі і багато постраждалих – все, що відомо

Ізмаїл

Ізмаїл

Ізмаїл

Ізмаїл

Ізмаїл

Ізмаїл

Дніпропетровщина

Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

Також вночі оборонці неба збили над Дніпропетровською областю «Шахед».

Миколаївщина

У ніч на 27 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

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