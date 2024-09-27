Нічна повітряна атака 27 вересня: є загиблі і багато постраждалих – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 27 вересня. Окупанти запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є загиблі і постраждалі – серед них діти.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється…

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА типу «Shahed». Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Нічна повітряна атака 27 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

В Ізмаїлі Одеської області внаслідок масштабної російської атака БПЛА вночі проти п’ятниці, 27 вересня, загинули три людини, постраждали — 14, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 та 13 років, а також 14-річна дівчинка.

Загинули жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік.

Внаслідок російського удару БПЛА пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, автомобілі. Виникло декілька пожеж, які рятувальники вже загасили.

Дніпропетровщина

Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Є руйнування на території промислового об’єкту. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали.

Також вночі оборонці неба збили над Дніпропетровською областю «Шахед».

Миколаївщина

У ніч на 27 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

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