Нічна повітряна атака 25 вересня: цілі збивали в 10 областях – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 25 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється…

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Нічна повітряна атака 25 вересня – ситуація в регіонах

Сумщина

Сьогодні вночі, 25 вересня, у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони області збили 7 ворожих “Шахедів”, повідомили в Сумській ОВА.

Дніпропетровщина

Вночі наші оборонці збили в небі над Дніпропетровською областю 5 «Шахедів»

Черкащина

Цієї ночі у небі над Черкаською областю оборонці ліквідували три “Шахеди”.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, обійшлося без наслідків.

“Наші оборонці успішно мінуснули три “шахеди”. Без наслідків. Дякую за роботу!” – зазначив очільник області

Миколаївщина

У ніч на 25 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

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