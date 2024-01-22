Нічна повітряна атака 22 січня: ЗСУ збили усі ворожі шахеди

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 22 січня на Україну. НСН розповість все, що відомо про це станом на цей момент.

Інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усі вісім “шахедів” знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Нічна повітряна атака 22 січня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровською областю 3 безпілотники. Усі шахеди збили у Дніпровському районі.

Уламки впали на територію підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав.

Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина

Силами підрозділів протиповітряної оборони півдня протягом майже трьох годин напруженої бойової роботи було знищено 5 БпЛА типу «Shahed-131/136» –

по 2 на Херсонщині і Миколаївщині та 1 на Кіровоградщині.

Влучань, руйнувань та постраждалих серед мирного населення немає.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня України.

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