Нічна повітряна атака 19 серпня: збили 100% цілей – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 19 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку та її наслідки на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Нічна повітряна атака 19 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину.

Ворог вкотре намагався атакувати область вночі ударними дронами. На Київщині працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів.

Дякуємо нашим силам ППО за надійний захист та ефективну роботу. Звертаємося до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте відповідальними та перебувайте в укриттях під час небезпеки., – йдеться у повідомленні

Миколаївщина

У ніч на 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу «Shahed 131/136».

Дніпропетровщина

Цієї ночі оборонці неба збили над областю два БпЛА. Спершу – розвідувальний, а пізніше – «Шахед».

Черкащина

Вночі на Черкащині працювала ППО. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Починаємо робочий тиждень із новин від наших оборонців. Уночі вони перетворили на брухт ще один ворожий “шахед” у межах нашої області. Без наслідків – написав очільник області у соцмережі

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