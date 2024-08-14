Нічна повітряна атака 14 серпня: є влучання в об’єкти інфраструктури – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 14 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Збити вдалося більшість ворожих цілей, але не всі. Були і влучання, у тому числі – уламків.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області –рф. та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ – рф.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

Нічна повітряна атака 14 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину ударними дронами.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні», – уточнив Кравченко.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки. Пожежу вже ліквідували.

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію можливих наслідків атаки.

Чернігівщина

Вночі ворог вчергове атакував «шахедами» Чернігівщину. У Ніжинському районі влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

На щастя, обійшлося без жертв.

Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків, – написав начальник ОВА В’ячеслав Чаус

Житомирщина

За словами начальника ОВА Віталія Бунечка, у Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе типу Shahed.

Під удар потрапив один з інфраструктурних об’єктів. Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв і постраждалих немає. Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами, – повідомив голова ОВА

Миколаївщина

На Миколаївщині уламки «шахеда» пошкодили приватні будинки.

«У ніч на 14 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БПЛА типу Shahed-136/131», — зазначили у Миколаївській ОВА

За словами Віталія Кіма, у результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Кіровоградська

У Кіровоградській області вночі відбивали атаку дронів російських військ, за попередніми даними, обійшлося без наслідків, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Чергова неспокійна ніч. Ворожа атака ракетами й дронами. Захисники неба знищили 17 ударних БПЛА, у тому числі і в небі над нашою областю. Попередня інформація – обійшлося без наслідків – написав Райкович

Черкащина

Наші оборонці знищили 3 ворожих БпЛА, повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Утім, для області минулось без надзвичайних ситуацій.

Люди не постраждали. Інфраструктура теж.

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