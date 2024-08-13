Масована нічна повітряна атака 13 серпня: є постраждалі і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 13 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Збити вдалося не все. На жаль, не обійшлося без постраждалих і руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах інформують, що у ніч на 13 серпня 2024 року ворог атакував 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Масована нічна повітряна атака 13 серпня: ситуація в регіонах

Сумщина

У вівторок, 13 серпня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по інфраструктурі Сум.

У Сумах внаслідок російського повітряного удару по об’єктах інфраструктури в одному з районів міста наразі відсутнє газо- та електропостачання. Внаслідок ворожої атаки одна людина була поранена.

Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко та Сумська обласна військова адміністрація.

Є один поранений, його забрала швидка, – розповів Дрозденко

У місті наразі ведуться відновлювальні роботи після ранкового удару з боку російських загарбників.

Тимчасово р-н Веретенівки без газу та електроенергії до завершення робіт, – поінформував очільник Сумської МВА

Він додав, що триває робота усіх служб.

Крім того, чиновник поінформував, що нині виїзд з Веретенівки на вул. Ковпака напряму поки неможливий, й розповів про об’їзд через Ганнівку.

В ОВА уточнили, що ворог завдав по об’єктах інфраструктури Сум ракетно-авіаційний удар. Й наслідки атаки уточнюються.

Наразі на місці працюють всі підрозділи та служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи, – додали в адміністрації

Чернігівщина

Вночі 13 серпня російські війська за допомогою БпЛА кілька разів атакували цивільну інфраструктуру Чернігівської області

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, загарбники влучили по цивільній інфраструктурі в місті Бахмач.

Мали кілька атак ворожих безпілотників. Цивільна інфраструктура. Попередньо без постраждалих. Відповідні служби усувають наслідки. Дякуємо їм і нашим Силам Оборони, – повідомив В’ячеслав Чаус

Миколаївщина

У ніч на вівторок, 13 серпня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків одного з них в Первомайському районі зруйновано дерев’яну господарчу будівлю. Постраждалих немає.

Дніпропетровщина

Вночі оборонці неба збили над Дніпропетровською областю 2 шахеди.

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