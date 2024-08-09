Нічна повітряна атака 9 серпня: збили усі 27 дронів – що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 9 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

«Новини України-НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 9 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 9 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. Тривога оголошувалася тричі та тривала більше трьох годин.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів.

Кіровоградщина

Під ранок 9 серпня 2024 року російські “Шахеди” намагалися атакувати територію Кіровоградської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Під час останньої повітряної тривоги в одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено вікна та покрівлі в кількох домоволодіннях. Постраждалих, на щастя, немає. Всі відповідні служби на місці, – йдеться у повідомленні

Полтавщина

Сили протиповітряної оборони Полтавщини вночі 9 серпня відбивали атаку одразу з кількох напрямків. Було відомо про рух 11 дронів на Полтавщину.

Миколаївщина

Вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю було знищено 2️ ворожих «шахеди» силами ПвК «Схід».

Херсонщина

У ніч на 9 серпня на території Херсонської області силами протиповітряної оборони було збито два ударних безпілотники “Shahed-131/136”, які випустила армія РФ.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграмі.

Інформації про руйнування внаслідок збиття безпілотника наразі немає.

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