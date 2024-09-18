Нічна повітряна атака 18 вересня: знову удари по енергетиці, є жертви, виникли пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 18 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Більшість ворожих цілей вдалося збити, але не обійшлося, на жаль, без жертв і руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ – рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Нічна повітряна атака 18 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Вночі та зранку ворог атакував Київщину ударними дронами.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

В одному з районів ліквідована пожежа сухої трави.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

У Київській області під час тривоги знеструмлювались підстанції, через що були знеструмлення побутових споживачів у двох областях. Живлення вже відновлено.

Кіровоградщина

Російські війська в ніч на середу атакували ракетами місто Кропивницький, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна — поранена. Про це зранку 18 вересня повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, внаслідок ворожої атаки у Кропивницькому пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Загинув чоловік.

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує.

Райкович додав, що на місці удару працюють всі відповідні служби.

Вибухи в передмісті Кропивницького пролунали приблизно о 22:47 17 вересня. Моніторингові канали повідомляли, що росіяни запустили на Кропивницький дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Сумщина

У ніч на 18 вересня армія країни-агресора Росії обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури в Сумах. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За її даними, окупанти використовували безпілотники типу Shahed, є кілька влучань.

Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють екстрені служби.

Через обстріл енергосистема області працює в напруженому режимі, влада попросила людей знизити навантаження на мережі.

Уранці в ОВА зазначали, що протиповітряна оборона області за ніч збила 16 російських БПЛА.

Полтавщина

Уночі на Полтавщині під обстріл потрапила цивільна енергосистема. Про це 18 вересня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Під час повітряної тривоги в області вимикалася повітряна лінія. Згодом під час огляду фахівці виявили на ній сліди низової пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу.

Черкащина

У межах Черкаської області силами протиповітряної оборони були знищені 16 російських безпілотників. Через падіння уламків одного з них загорілася лісова підстилка.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Укрінформ.

«За попередньою інформацією, в межах області силами ППО та радіоелектронної боротьби знищено 16 БпЛА противника. Без потерпілих. В одному випадку ми мали загоряння лісової підстилки через падіння уламків», – поінформував Табурець

Миколаївщина

Війська РФ за добу атакували Миколаївську область ракетами, дронами-камікадзе та FPV-дронами. У ніч на середу, 18 вересня, силам протиповітряної оборони вдалося знищити над областю чотири БпЛА типу “Shahed 131/136”, зазначив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Цієї ночі росіяни завдали удару, за попередньою інформацією, ракетою Х-59 по Баштанському районі. Унаслідок падіння уламків спалахнула пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства. Її загасили рятувальники. Однак вибуховою хвилею було зруйновано паркан та пошкоджено сільськогосподарську техніку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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