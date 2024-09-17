Нічна повітряна атака 17 вересня: удар по енергетиці знеструмив три райони – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 17 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди». Цілили, зокрема, по енергетиці.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 ударного БплА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних СИл та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні БпЛА.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Нічна повітряна атака 17 вересня

Сумщина

Уночі 17 вересня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної системи у Сумській області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Сьогодні вночі Сумська область зазнала масованого удару. Ворожими «Шахедами» були атаковані об’єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Об’єкті критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення. Силами ППО над територією області було збито 16 «Шахедів», – сказано у повідомлені

Зазначається, що аварійними бригадами проводяться відновлювальні роботи.

Внаслідок авіаудару зі сторони росії по енергетичній інфраструктурі Сумщини були знеструмлені споживачі в м. Суми, мережі Сумського, Конотопського, Охтирського районів електромереж. А також – Білопільської, Буринської, Лебединської, Путивльської, Тростянецької, Краснопільської, В.Писарівської дільниць.

О 02:26 заживлено мережі Охтирського РЕМу, Тростянецької, В.Писарівської дільниці, частково Краснопільської дільниці.

О 03:11 частково заживлено мережі Путивльської дільниці.

Станом на 7 ранку 17 вересня 281 072 споживачі електроенергії в Сумській області тимчасово без електроенергії внаслідок військової агресії росії.

Працівники АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” роблять усе, щоб повернути світло в оселі жителів Сумщини.

Миколаївщина

У ніч на 17 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській ОВА

Херсонщина

У ніч на 17 вересня на території Херсонської області силами протиповітряної оборони було збито чотири ударних безпілотники “Shahed-131/136”, які випустила армія РФ.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Ще новини України: Масована нічна повітряна атака 16 вересня: не обійшлося без постраждалих і руйнувань – все, що відомо