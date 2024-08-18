Повітряна атака 18 серпня: летіли три види ракет і «Шахеди» – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 18 серпня, яка продовжилася і вранці. Росія запустила по Україні три види ракет і «Шахеди». Більшість цілей вдалося збити, але є руйнування.
«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.
Інформація від Повітряних сил
У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків Курська обл. – рф).
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»;
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних Сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
- 2 балістичні ракети KN-23;
- 3 крилаті ракети (тип уточнюється);
- 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих.
Нічна повітряна атака 18 серпня: ситуація в регіонах
Київщина
Київщина стала основним напрямком удару під час цієї атаки.
У Києві без влучань і руйнувань.
Російська армія атакувала Київську область балістичними ракетами та безпілотниками. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Сьогодні вранці, приблизно о 05:00 ворог застосував балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці в серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою! Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони (ППО) не дозволили ворогу досягти своєї мети й вразити Київ, — розповів Попко
Уночі російські терористи також запустили в бік Києва ударні безпілотники. Усі вони були знищені за межами столиці.
Через дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00, ворог атакував Київ крилатими ракетами “Іскандер-К”. Силами та засобами ППО всі ворожі цілі були знищені.
В області є руйнування.
Сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Тривога оголошувалася двічі. Про це повідомили у Київській ОВА.
В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.
Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з громад на території трьох садових товариств фіксуються руйнації та пошкодження приватних будинків.
Наразі є інформація про руйнацію 2 та пошкодження 16 будинків. Вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Робота з фіксації наслідків продовжується
Уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач.
В одному з садових товариств ліквідована пожежа трав’яного настилу.
Оперативні групи продовжують ліквідацію наслідків ракетної атаки.
У ДСНС показали фото наслідків атаки на Київську область. На жаль, загинула собака… Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків. На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи.
Кіровоградщина
Повітряна тривога у Кіровоградській області зранку 18 серпня лунала двічі: о 4:11 та о 7:02.
Сили Протиповітряної оборони працювали зокрема і на Кіровоградщині. Про це на офіційній Фейсбук-сторінці повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Неспокійний ранок через ворожу атаку. Результативно відпрацювали захисники неба на Кіровоградщині. Загоряння сухої трави ліквідовано, — йдеться у дописі
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