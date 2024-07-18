Нічна повітряна атака 18 липня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 18 липня вночі. Ворог запускав по Україні ракети і «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах інформують, що у ніч на 18 липня 2024 року ворог завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф. та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 «шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Нічна повітряна атака 18 липня: ситуація в регіонах

Київщина

У КМВА заявляють, що під час повітряної тривоги сьогодні вночі для Києва існувала реальна загроза застосування ворогом БпЛА. Певна кількість дронів противника прямували на столицю, але були уражені силами та засобами ППО на підступах.

Відразу зʼявилася інформація щодо начебто падіння уламків в Дарницькому районі Києва. Оперативно було проведено обстеження вказаного району загонами оперативних служб. На щастя – наслідків обстрілу не виявлено.

Тож у Києві без руйнувань та потерпілих. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, – запевнив Сергій Попко, начальник КМВА

Полтавщина

У ніч на 18 липня Полтавська область зазнала атаки ворожих БПЛА. У Кременчуцькому районі є пошкодження.

Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін.

Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. Дякуємо нашим оборонцям за захист Полтавщини. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, – йдеться у повідомленні

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Дніпропетровщина

Цієї ночі 2️ ракети і 5️ «Шахедів» збили над областю наші сили ППО над Дніпропетровщиною. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

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