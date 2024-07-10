Нічна повітряна атака 10 липня: атаковано енергооб’єкт і портову інфраструктуру – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 10 липня вночі. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити, але, на жаль, були і влучання. Є загиблі і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – рф.

В результаті бойової роботи збито 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Нічна повітряна атака 10 липня: ситуація в регіонах

Рівненщина

Вночі ворог здійснив дронову атаку на обʼєкт критичної інфраструктури на Рівненщині. Про це повідомляють в «Укренерго».

В результаті атаки відбулось знеструмлення побутових і промислових абонентів у окремих регіонах області. Зараз усіх вже заживлено, але ведуться відновлювальні роботи.

Одещина

Близько 4 години ранку в середу, 10 липня, в Одесі пролунали вибухи. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи у своєму Telegram-каналі написав мер Одеси Геннадій Труханов. Він закликав людей перебувати у укриттях.

Як повідомило “Суспільне”, вибухів було три. Перший прогримів о 4 годині, наступний за хвилину і останній ще за хвилину.

Моніторингові пабліки написали, що росіяни запустили по Одесі дві крилаті ракети. Вони припинили своє існування у межах Одеського району, додали вони.

Вранці стало відомо, що російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області – загинули двоє людей. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, загиблі – охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, дістав поранення.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

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Дніпропетровщина

Вночі підрозділ ПвК “Схід” знищив над Дніпропетровщиною областю «Шахед».

Через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу приборкали.

Миколаївщина

Російські військові вночі 10 липня атакували чотирма безпілотниками типу Shahed 131/136 Миколаївську область.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Сили та засоби протиповітряної оборони знищили усі чотири дрони.

Внаслідок падіння уламків на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване. Постраждалих немає.

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