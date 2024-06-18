Нічна повітряна атака 18 червня: збили усе, але є руйнування і сталася пожежа

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 18 червня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди».

Новини України – НСН розповідають, що відомо на цей момент про атаку. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 18 червня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі ворожий «Шахед» збили над Дніпропетровською областю сили ППО. Його знищили у Дніпровському районі.

Але не вдалося уникнути руйнувань. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Ще новини України: Нічна масована повітряна атака 12 червня: виникли пожежі, є постраждалі – все, що відомо