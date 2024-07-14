Повітряна атака в ніч на 14 липня: ППО збила ракети і БПЛА на Дніпропетровщині

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 14 липня. Росіяни запускали по Україні ракети і БПЛА.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

Проти ночі 14 липня 2024 року протиповітряною обороною сходу України збито дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69, чотири розвідувальні БпЛА розвідники: три «Орлан -10» і один «ZALA».

Про це повідомляє повітряне командування “Схід”.

Повітряна атака в ніч на 14 липня: ситуація в регіонах

Дніпропетровщина

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через це сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували.

Приборкували вогонь і на Криворіжжі. Внаслідок атаки БпЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У районі пошкоджені 2 приватні будинки.

Після опівночі у Дніпропетровській області наші оборонці знищили дрон-розвідник та крилату ракету.

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