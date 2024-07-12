Повітряні атаки 11 і 12 липня: Росія запускала ракети і БПЛА – частина зникла

Окупанти здійснили чергові повітряні атаки 11 липня ввечері і 12 липня вночі. Росіяни запускали по Україні ракети і безпілотники.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаки на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що увечері 11 липня 2024 року окупанти атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101 (пуски із Саратовської обл. – рф.), а протягом ночі – 19-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та безпілотниками невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.

Основний напрямок удару – Старокостянтинів.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також протиповітряною обороною збито 11 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних БпЛА.

У разі виявлення підозрілих предметів просимо самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місцезнаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію, – закликають у Повітряних силах

Повітряні атаки 11 і 12 липня: ситуація в регіонах

Київщина

У Київській області падіння уламків унаслідок ворожої атаки зафіксоване в трьох районах, усі – на відкритих місцевостях поза межами забудови.

Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці

За його даними, влучань у житлові та критичні інфраструктурні об’єкти області немає, минулося без постраждалих.

Тривога оголошувалася тричі та тривала з вечора і майже всю ніч – загалом більше 7 годин. В повітряному просторі були зафіксовані ракети та ударні дрони. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, – зазначив Кравченко

Хмельниччина

Увечері 11 липня і вночі проти 12 липня у Хмельницькій області кілька разів лунали потужні вибухи. В області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вночі тривога в області лунала майже дві години – від 02:12 – до 03:53. В регіоні лунали вибухи.

Сьогодні вночі на Хмельниччині, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили дев’ять ворожих цілей, – йдеться у повідомленні

З його слів, місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна не надходило.

Ввечері 11 липня тривога через ракетну небезпеку тривала від 20:41 до 21:54. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети у напрямку Старокостянтинова. Згодом пролунали потужні вибухи.

Черкащина

Цієї ночі в небі Черкащини знищили три повітряні цілі.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними Табурця, захисники знищили крилату ракету в Черкаському районі, а також “мінуснули” там ще одну ворожу ціль – її тип встановлюється. В обох випадках минулось без наслідків.

За попередньою інформацією, ще одну повітряну ціль оборонці знищили в небі над Золотоніщиною. У результаті загорілась суха рослинність. Пожежу ліквідували місцеві команди. Також пошкоджено лінію електропередач і вікна попередньо дев’яти приватних будинків.

Сумщина

У небі над Сумською областю сили протиповітряної оборони знищили російську крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.

У ніч на 12 липня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено ворожу крилату ракету та БПЛА типу Shahed, – йдеться у повідомленні

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