Нічна повітряна атака 14 квітня: ППО знищила усі безпілотники

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Нічна повітряна атака 14 квітня: ситуація в регіонах

Харківщина

У Харківській ОВА повідомляють, що після півночі окупанти вдарили «Шахедами» по Харкову. Знову ціль – критична інфраструктура.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Донеччина

Приблизно о 01.40 ночі окупанти запустили чотири ракети «С-300» по м. Селидово на Донеччині.

Про це повідомляє Селідівська міська військова адміністрація.

В результаті ворожого обстрілу пошкоджено адмінбудівлі закладу освіти, багатоповерхові житлові будинки, приміщення сільгосппідприємства та транспортні засоби.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

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