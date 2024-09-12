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Війна

Повітряна атака 12 вересня: все палало, багато поранених, ціле місто без світло – все, що відомо

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Журналіст
Повітряна атака 12 вересня: все палало, багато поранених, ціле місто без світло – все, що відомо

Ворогом здійснюється чергова нічна повітряна атака 12 вересня. На жаль, є значні руйнування і багато постраждалих.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється. Станом на зараз атака продовжується. В небі є чимало «Шахедів», а в деяких регіонах оголошено ракетну небезпеку. Ми слідкуємо за ситуацією і оновлюємо інформацію.

Повітряна атака 12 вересня: ситуація в регіонах

Сумщина

Основним напрямком удару стала сьогодні вночі Сумщина. Тут серйозно постраждало місто Конотоп.

Як повідомляють в ОВА, у ніч, на 12 вересня ворог здійснив масований  удар по об’єктам енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

Росіяни застосували БпЛА типу “Шахед”, скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

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Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, інфраструктура міста серйозно постраждала, і в місті зараз немає світла.

В результаті атак виникли пожежі. Вночі все палало і вибухало.

Унаслідок обстрілу в місті склалася «критична» ситуація з енергетикою. російський удар пошкодив низку навчальних закладів, а також знищив трамвайну колію, через що рух трамваїв у місті буде обмежено.

Енергетики в цю мить роблять все, аби дати світло в лікарню і на водоканал.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б  погодинно – ніхто не візьметься зпрогнозувати, – каже Семеніхін

Пошкоджено велика кількість навчальних закладів. Точна кількість на цей момент невідома. Але пошкодження в основному – це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері.

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Дитячі садки сьогодні працюватимуть в режимі чергових груп.

Також пошкоджено будівлі у великої кількості лікувальних корпусів. Але лікарні працюють.

Вода подаватиметься погодинно.

Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них у критичному стані (кома) – Семеніхів зазначає, що цей чоловік як раз їхав рятувати людей.

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За даними поліції, станом на зараз відомо про 13 поранених осіб, одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній. Також пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

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На місці працюють всі профільні служби. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

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Київщина

Київ

За даними КМВА, це була сьома повітряна атака російських окупантів на Київ за вересень. Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо  «Shahed». Щодо ракет – протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин.

Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах.

За даними оперативного зведення, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Хмельниччина

Тричі за ніч 12 вересня у Хмельницькій області  чули звуки вибухів під час атаки російських безпілотників.

Про це пише “Суспільне”.

Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з’явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.

Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.

Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 10 ворожих дронів типу “Shahed”. Внаслідок атаки російських військ виникла пожежа на складі меблевої продукції, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу “Shahed”. Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції

– написав Тюрін у Телеграмі

Над ліквідацією пожежі, з його слів, працює підрозділ ДСНС.

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