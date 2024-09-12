Повітряна атака 12 вересня: все палало, багато поранених, ціле місто без світло – все, що відомо

Ворогом здійснюється чергова нічна повітряна атака 12 вересня. На жаль, є значні руйнування і багато постраждалих.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється. Станом на зараз атака продовжується. В небі є чимало «Шахедів», а в деяких регіонах оголошено ракетну небезпеку. Ми слідкуємо за ситуацією і оновлюємо інформацію.

Повітряна атака 12 вересня: ситуація в регіонах

Сумщина

Основним напрямком удару стала сьогодні вночі Сумщина. Тут серйозно постраждало місто Конотоп.

Як повідомляють в ОВА, у ніч, на 12 вересня ворог здійснив масований удар по об’єктам енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

Росіяни застосували БпЛА типу “Шахед”, скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.

За даними міського голови Артема Семеніхіна, інфраструктура міста серйозно постраждала, і в місті зараз немає світла.

В результаті атак виникли пожежі. Вночі все палало і вибухало.

Унаслідок обстрілу в місті склалася «критична» ситуація з енергетикою. російський удар пошкодив низку навчальних закладів, а також знищив трамвайну колію, через що рух трамваїв у місті буде обмежено.

Енергетики в цю мить роблять все, аби дати світло в лікарню і на водоканал.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не візьметься зпрогнозувати, – каже Семеніхін

Пошкоджено велика кількість навчальних закладів. Точна кількість на цей момент невідома. Але пошкодження в основному – це вибиті вікна (дуже велика кількість) і двері.

Дитячі садки сьогодні працюватимуть в режимі чергових груп.

Також пошкоджено будівлі у великої кількості лікувальних корпусів. Але лікарні працюють.

Вода подаватиметься погодинно.

Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них у критичному стані (кома) – Семеніхів зазначає, що цей чоловік як раз їхав рятувати людей.

За даними поліції, станом на зараз відомо про 13 поранених осіб, одна людина у важкому стані, серед поранених є неповнолітній. Також пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин.

На місці працюють всі профільні служби. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 438 “Порушення законів та звичаїв війни” Кримінального кодексу України.

Київщина

Київ

За даними КМВА, це була сьома повітряна атака російських окупантів на Київ за вересень. Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо «Shahed». Щодо ракет – протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин.

Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах.

За даними оперативного зведення, в Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Хмельниччина

Тричі за ніч 12 вересня у Хмельницькій області чули звуки вибухів під час атаки російських безпілотників.

Про це пише “Суспільне”.

Перше повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з’явилося о 03:20. За 13 хвилин видання написало про повторні вибухи. Втретє за ніч звуки вибухів у області пролунали близько 4:00.

Окремо про небезпеку Повітряні Сили попереджали жителів Старокостянтинова.

Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області вночі сили ППО знищили 10 ворожих дронів типу “Shahed”. Внаслідок атаки російських військ виникла пожежа на складі меблевої продукції, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу “Shahed”. Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції – написав Тюрін у Телеграмі

Над ліквідацією пожежі, з його слів, працює підрозділ ДСНС.

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