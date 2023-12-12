Нічна повітряна атака 12 грудня: збити вдалося не все – що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 12 грудня. НСН розповість, що про це відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Нічна повітряна атака 12 грудня: інформація від Повітряних Сил

Повітряні Сили повідомляють, що у ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Інформація від ПвК «Схід»

Надвечір 11.12.2023 підрозділами Повітряне командування “Схід” знищено 3 БпЛА противника типу “Shahef-131/136” в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ситуація в регіонах

Черкащина

На Черкащині лунали вибухи. Але двогодинна тривога минула для області без наслідків. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як він розповів, на Уманщині успішно відпрацювала мобільна група ЗСУ, збивши ворожий “шахед”.

Минулось без потерпілих і руйнацій, – додав Ігор Табурець. – Дякуємо за це нашим оборонцям

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