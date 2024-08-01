Нічна повітряна атака 1 серпня: є постраждалі і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 1 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». На жаль, є постраждалі і руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 1 серпня 2024 року противник ударив балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької обл. – рф. та Криму, а також ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – рф.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Нічна повітряна атака 1 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

У Київській області під час атаки окупантів у ніч проти 1 серпня впали уламки дронів. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті, – розповів він

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, але внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини.

Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога, – додав голова ОВА

Станом на 8:00 вже є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Оперативні групи працюють на місцях падіння уламків.

Російський безпілотник вночі 1 серпня вдарив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова у Київській області. Про це із посиланням на джерела повідомляє OBOZ.UA.

Відомо, що безпілотник вибухнув за п’ять метрів від вхідних дверей. Пономарьов отримав осколкові поранення, проте його життю нічого не загрожує.

Сам він, не уточнюючи, про що йдеться, написав у соцмережі X:

«Сьогодні в мене, схоже, другий день народження. П’ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше».

Миколаївщина

Війська РФ вночі обстріляли ракетами Баштанський район Миколаївської області, виникло декілька займань.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Баштанський район: учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району. Внаслідок чого виникло декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями, – зазначив він

Дніпропетровщина

За даними ДніпроОВа, вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий шахед.

Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав.

Зазначимо, що моніторинговий Телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» близько опівночі повідомляв, що Дніпро та передмістя під обстрілом балістики з 2 різних ділянок

Але є нюанс, – наголошував «Ваньок»

Також він попереджав Кривий Ріг про можливу роботу ППО.

В офіційних зведення про ракетний обстріл Дніпропетровщини інформації немає.

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