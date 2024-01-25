Чи були українські полонені на борту Іл-76 – відповідь Дмитра Лубінця

Чи були українські полонені на борту Іл-76, який розбився у Бєлгородській області 24 січня? Відповідь на це питання надав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону 25 січня, передає НСН.

Лубінець не може підтвердити, що на борту російського Іл-76 українські військовополонені, про що заявило Міноборони РФ.

За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла, знову ж я не експерт, але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали, – вважає посадовець

Лубінець наголосив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку перебувала така велика кількість військовополонених, про яку заявляла російська сторона.

На його думку, це заздалегідь спланована інформаційна кампанія Кремля проти України.

Мене сильно здивувала така швидка реакція з боку РФ. В мене виниклі паралелі з Оленівкою. Таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів, у такий спосіб дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили, – зазначив він, маючи на увазі звірячу розправу росіян з українськими військовополоненими в Оленівці

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