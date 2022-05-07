Починається дуже важка фаза війни – Арестович

Радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну заявив, що Україна вступає у нову фазу війни, яка буде дуже важкою, передає NNS, посилаючись на Слово і Діло.

Війна України проти росії входить в нову фазу – тепер нічого сенсаційного відбуватися практично не буде, а ось бойові дії будуть постійними і дуже виснажливими.

«Війна входить в рутинну фазу. Пару місяців мінімум буде час дрібних сенсацій або взагалі нічого не відбувається. Треба звикати, що це дуже важка фаза, коли йде перемелювання один одного» – сказав він.

Арестович зазначив, що найуспішніше Збройні Сили України зараз діють в Харківській області. Водночас в Луганській області склалася дуже складна ситуація, хоча там теж є якийсь позитив.

«Наші війська просуваються на північ від Харкова, звільняючи населені пункти. До цього вони рухалися на схід від Харкова… У районі Сєвєродонецька, Рубіжного та Попасної ситуація ускладнилася. Сєвєродонецьк знаходиться під безпосередньою загрозою, Рубіжне під посиленою загрозою, Попасну зрівняли з землею, і питання, кому вона належить, вже чисто теоретичне. Вести оточення з боку Ізюма не виходить, від Авдіївки взагалі нічого оточувати не виходить. Тому великий трикутник – Рубіжне-Авдіївка-Барвінкове – вже не в планах, а ось Луганську область Вони намагаються, щоб хоч щось оголосити до 9 травня» – підсумував він.

Нагадаємо, 5 травня головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українська армія перейшла до контрнаступу проти військ рф на двох гарячих напрямках на фронті.

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