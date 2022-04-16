Головна мета війни РФ в Україні змінилася – Арестович

Головна мета війни РФ в Україні змінилася. Тепер вона не така, як була на початку війни або ще кілька тижнів тому

Про цю нову мету розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму інтерв’ю правозахиснику Марку Фейгіну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами Арестовича, у Росії кожні десять днів змінюється мета війни в Україні. За його підрахунками, теперішня – вже п’ята. Новою метою стало “знищення націоналістичних батальйонів”.

“Це показує, як все “красиво” починалося, а зараз тільки знищити націоналістичні батальйони, і потім згортаємось. Чесно кажучи, я взагалі не впевнений, що з такими заявами про цілі війни вони проводитимуть операцію на Сході”, – висловив свої міркування Арестович.

У цьому ж інтерв’ю він припустив, що Путін може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Судячи з того, як поводиться і що говорить кремлівський лідер останнім часом, він здатний на такий хід. Із кожним днем для Путіна все очевидніша поразка Росії в цій війні, і він уже готовий до будь-яких безумств, вважає радник Офісу президента.

Однак, якщо Росія зважиться на такий крок, то одразу отримає дзеркальну відповідь. Причому ця відповідь може прилетіти не лише із Заходу, але й зі Сходу – з Китаю, вважає Арестович. У Піднебесній також розуміють небезпеку сусідства з маніяком, який тримає руку на ядерній кнопці.

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