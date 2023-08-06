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CуспільствоSocВійна
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Ворог поширює фейкову платіжку від «Нафтогазу» (фото)

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Ворог поширює фейкову платіжку від «Нафтогазу» (фото)
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Ворог поширює фейкову платіжку від «Нафтогазу». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає НСН. Українців закликають довіряти тільки перевіреним джерелам і не потрапляти на гачок роспропаганди.

Так, за даними ЦПД, росіяни вигадали чергову брехню. Ворожі TG-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК «Нафтогаз», у якій людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Насправді такого повідомлення не існує. Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота».

Ворог поширює фейкову платіжку від «Нафтогазу»: ось так вона виглядає

платіжку від «Нафтогазу»

Зверніть увагу, що і у цьому випадку росіяни, як і у багатьох інших, росіяни не спромоглися обійтися без проколів. Адже в Україні зазвичай кажуть «ухилянт», а не «ухильник». Слово «ухильник» є в українській мові, але воно вживається зараз дуже рідко. І одразу видно, що текст писав не українець.

платіжку від «Нафтогазу»

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