Увага! Ворог намагається виманити особисті дані українських військовослужбовців

Ворог намагається виманити особисті дані українських військовослужбовців. Про це попереджає Генштаб ЗСУ 29 липня, передає НСН.

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ застерігає, що ворог намагається отримати особисті дані військовослужбовців через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення “Кропива” заповнити ґуґл-форму.

Для цього ворог використав логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до захисників.

Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає – йдеться у повідомленні

Військовослужбовців ЗСУ просять бути пильними і не залишати особистих даних та даних про ваші підрозділи.

Ворог намагається виманити особисті дані українських військовослужбовців

Якщо у вас виникають запитання чи ви хочете уточнити інформацію, будь ласка, зверніться до вашого командира, до нас на офіційну Фейсбук-сторінку чи на гарячу лінію Сил ТрО: 0 800 507 028 (гаряча лінія працює щодня з 7.00 до 20.00).

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