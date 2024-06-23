Після інтиму вбив біля будівлі ТЦК – моторошна подія на Закарпатті

У Закарпатській області сталася трагедія: чоловік мав інтимний зв’язок біля будівлі військкомату, після чого вбив свою жертву. Як чоловік вбив біля будівлі ТЦК повідомляється у вироку Берегівського районного суду.

Моторошна подія на Закарпатті

Інцидент стався у ніч проти 15 жовтня 2023 року в місті Берегово Закарпатської області. Вночі чоловік зустрів свою знайому, з якою він зайнявся інтимом біля будинку. Після півночі пара посварилась, тоді підозрюваний розбив скляну пляшку та завдав жінці удару в область шиї. Після цього чоловік втік, а потерпіла загинула на місці.

Зловмисник визнав провину на суді.

“Він відвів її позаду військкомату та вступив з нею у статеві зносини, після чого між ними виникла суперечка, під час якої він розбив пляшку з-під пива об стовп та завдав жінці удару уламком від пляшки в район горла. Після нанесення цього удару потерпілій, він намагався їй допомогти, а саме зняв з себе футболку та притиснув до місця, де був поріз, щоб зупинити кровотечу, однак через декілька хвилин побачив, що потерпіла не рухається, тому залишив її там, а сам викинув майку в смітник, залишки від пляшки викинув у двір домогосподарства, після чого пішов до фонтану на центральній площі міста Берегове, де вмив руки, а далі повернувся знову до друзів, які очікували його в парку”, — йдеться у свідченні чоловіка.

Вбив біля будівлі ТЦК

Друг чоловіка розповів, що вночі він зустрівся з підсудним. Коли підозрюваний йшов поблизу військкомату, він виявив тіло жінки.

Суд визнав жителя Закарпаття винним за ст. 115 ч. 1 КК України та засудив до десяти років позбавлення волі.

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