Пільги і субсидії під час війни – що зміниться з 1 жовтня

У вересні Кабмін ухвалив постанову, яка значно спрощує життя тих, хто оформлює пільги і субсидії під час війни, передає NNS, посилаючись на видання «На пенсії». Крім того, внесено зміни до порядку надання державної допомоги на оплату комунальних послуг. Що зміниться і коли почнуть діяти нові правила?
Субсидії та пільги віддадуть Пенсійному фонду
Оформлення субсидій та пільг нині займає багато часу, особливо це стосується переселенців. Це пов’язано з тим, що прийом документів і призначення цих виплат проводиться, зазвичай, за місцем реєстрації з прив’язкою до місцезнаходження управління соціального захисту населення (УСЗН).
При зміні місця проживання людина повинна повідомити про це у своє УСЗН. Потім необхідно звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, що під час війни ускладнює і так важке становище переселенців.
Прискорити процес має новий механізм: уряд передав повноваження щодо призначення субсидій та пільг Пенсійному фонду України (ПФУ). Це дасть змогу отримувати державні виплати швидше, оскільки прийом заявників відбуватиметься без прив’язки до місця проживання – аналогічно до того, як це передбачено для звернень з пенсійних питань.
Вже з 1 жовтня ПФУ виплачуватиме субсидії та пільги, призначені управліннями соціального захисту. А з 1 грудня Фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме субсидії та пільги.
Для оформлення субсидії відповідно до нового механізму можна звертатися:
- до сервісного центру ПФУ;
- до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- до уповноваженої особи територіальної громади.
Крім того, подати заявку на отримання виплат можна і дистанційно:
- в електронному кабінеті Пенсійного фонду;
- через портал «Дія»;
- надіслати заповнені документи звичайною поштою.
Для тих, хто вже оформив і отримує субсидії та пільги, нічого не змінюється.
Сукупний дохід, безробіття і обігрів житла
До порядку надання житлових субсидій внесено суттєві зміни.
- При розрахунку субсидії до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуватимуть:
- допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (три тисячі гривень – для людей з інвалідністю або дітей; дві тисячі гривень – для працездатних осіб);
- компенсацію для покриття витрат, пов’язаних із розміщенням у своєму житлі внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток». Нагадаємо, що з 1 жовтня компенсацію за розміщення переселенців у рамках цієї програми збільшать до 900 гривень на місяць за особу (зараз – 450 гривень).
До речі, тепер надати переселенцям притулок і отримувати компенсацію від держави зможуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОП, релігійні організації та інші.
- Для безробітних громадян, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, передбачено можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів – у розмірі допомоги по безробіттю за попередній місяць (а не за шість місяців, що передують зверненню по субсидію).
- Внаслідок збройної агресії РФ проти України багато домогосподарств залишилося без центрального опалення або природного газу і використовують для обігріву житлових приміщень побутові електроприлади. Домогосподарства, які перебувають у зоні проведення бойових дій або окупації, зможуть у таких випадках отримувати субсидію на оплату електроенергії, що використовується для опалення.
«Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України
Пільговикам на замітку
До кінця року планується завершити реформу монетизації соціальних виплат. Субсидії готівкою сплачуються з травня 2021 року. А пільги поки що надаються і у готівковій, і у безготівковій формах.
З грудня 2022 року планується виплачувати пільги винятково «живими» грошима.
Своєю чергою пільговики самостійно сплачуватимуть за спожиті комунальні послуги, а заощаджені кошти зможуть витратити на власні потреби.
В Україні з 1 жовтня зміниться спосіб виплати субсидії на комунальні послуги