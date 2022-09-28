Пільги і субсидії під час війни – що зміниться з 1 жовтня

У вересні Кабмін ухвалив постанову, яка значно спрощує життя тих, хто оформлює пільги і субсидії під час війни, передає NNS, посилаючись на видання «На пенсії». Крім того, внесено зміни до порядку надання державної допомоги на оплату комунальних послуг. Що зміниться і коли почнуть діяти нові правила?

Субсидії та пільги віддадуть Пенсійному фонду

Оформлення субсидій та пільг нині займає багато часу, особливо це стосується переселенців. Це пов’язано з тим, що прийом документів і призначення цих виплат проводиться, зазвичай, за місцем реєстрації з прив’язкою до місцезнаходження управління соціального захисту населення (УСЗН).

При зміні місця проживання людина повинна повідомити про це у своє УСЗН. Потім необхідно звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, що під час війни ускладнює і так важке становище переселенців.

Прискорити процес має новий механізм: уряд передав повноваження щодо призначення субсидій та пільг Пенсійному фонду України (ПФУ). Це дасть змогу отримувати державні виплати швидше, оскільки прийом заявників відбуватиметься без прив’язки до місця проживання – аналогічно до того, як це передбачено для звернень з пенсійних питань.

Вже з 1 жовтня ПФУ виплачуватиме субсидії та пільги, призначені управліннями соціального захисту. А з 1 грудня Фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме субсидії та пільги.

Для оформлення субсидії відповідно до нового механізму можна звертатися:

до сервісного центру ПФУ;

до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до уповноваженої особи територіальної громади.

Крім того, подати заявку на отримання виплат можна і дистанційно:

в електронному кабінеті Пенсійного фонду;

через портал «Дія»;

надіслати заповнені документи звичайною поштою.

Для тих, хто вже оформив і отримує субсидії та пільги, нічого не змінюється.

Сукупний дохід, безробіття і обігрів житла

До порядку надання житлових субсидій внесено суттєві зміни.

При розрахунку субсидії до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуватимуть:

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (три тисячі гривень – для людей з інвалідністю або дітей; дві тисячі гривень – для працездатних осіб);

компенсацію для покриття витрат, пов’язаних із розміщенням у своєму житлі внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток». Нагадаємо, що з 1 жовтня компенсацію за розміщення переселенців у рамках цієї програми збільшать до 900 гривень на місяць за особу (зараз – 450 гривень).

До речі, тепер надати переселенцям притулок і отримувати компенсацію від держави зможуть не лише державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОП, релігійні організації та інші.

Для безробітних громадян, які перебувають на обліку у центрах зайнятості, передбачено можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів – у розмірі допомоги по безробіттю за попередній місяць (а не за шість місяців, що передують зверненню по субсидію). Внаслідок збройної агресії РФ проти України багато домогосподарств залишилося без центрального опалення або природного газу і використовують для обігріву житлових приміщень побутові електроприлади. Домогосподарства, які перебувають у зоні проведення бойових дій або окупації, зможуть у таких випадках отримувати субсидію на оплату електроенергії, що використовується для опалення.

«Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України

Пільговикам на замітку

До кінця року планується завершити реформу монетизації соціальних виплат. Субсидії готівкою сплачуються з травня 2021 року. А пільги поки що надаються і у готівковій, і у безготівковій формах.

З грудня 2022 року планується виплачувати пільги винятково «живими» грошима.

Своєю чергою пільговики самостійно сплачуватимуть за спожиті комунальні послуги, а заощаджені кошти зможуть витратити на власні потреби.

В Україні з 1 жовтня зміниться спосіб виплати субсидії на комунальні послуги