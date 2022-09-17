В Україні з 1 жовтня зміниться спосіб виплати субсидії на комунальні послуги

З 1 жовтня 2022 року спосіб виплати субсидії в Україні зміниться. Про це розповіли у пенсійному фонді України

Субсидії та пільги виплачуватиме Пенсійний фонд України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Прямий.

16 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову “Про надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу Пенсійним фондом України”.

Вона передбачає, що з 1 жовтня виплачувати призначені органами соціального захисту населення субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також назначатиме субсидії та пільги.

Війна заплутала та ускладнила багато відпрацьованих мирних алгоритмів. Ті способи виплати фінансів, які раніше не становили ніяких труднощів, зараз для багатьох громадян ускладнені. Зокрема й отримання субсидій.

За словами Оксани Жолнович, цьогоріч кількість отримувачів субсидії має бути приблизно такою самою, як у минулому опалювальному сезоні.

Звісно, матеріальний стан людей погіршився, і допомоги держави стали потребувати більше сімей. Але й багато українців опинились за кордоном і наразі не мають наміру повертатися в Україну. За рахунок таких громадян кількість отримувачів субсидій збалансується і буде приблизно такою, як торік.

“Очікуємо приблизно таку саму кількість субсидіантів, яка була і минулого року, а це 2,6 мільйона. Можливо, їх буде трохи більше, але ми розраховуємо на таку кількість. І гроші на збільшення і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватись в повному обсязі”, – запевнила міністр.

Українці як і раніше одержуватимуть виплати на свій банківський рахунок або через пошту.

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