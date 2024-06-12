Перший удар західною зброєю по території РФ: куди влучили і що знищили (фото)

Перший удар західною зброєю по території РФ вірогідно стався 9 червня і прийняла його Бєлгородська область. Принаймні публічної інформації про інші застосування до цього не було. Розповідаємо, куди влучили і що вдалося знищити, яку саме зброю використовували ЗСУ.

У Білгородській області внаслідок удару Збройних сил України 9 червня було зруйновано базу відпочинку «Нежеголь», яку російська армія використовувала як командний пункт. Загинули щонайменше троє військовослужбовців.

Про це пише російське незалежне видання Astra з посиланням на джерела в екстрених службах, передають Новини України – НСН.

Згідно з оприлюдненими даними, база у шебекінському мікрорайоні Титівка, що належить Білгородському державному університету, давно використовувалася військовими. ЗСУ вдарили по ній вранці 9 червня, ймовірно, за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. У момент атаки там перебували щонайменше 15 військовослужбовців.

За даними телеграм-каналу «Досьє шпигуна», на базі відпочинку «Нежеголь» було розгорнуто командний пункт, який керує підрозділами, що беруть участь у наступі на Харківську область, у тому числі на Вовчанськ, де зараз тривають інтенсивні бої. Внаслідок атаки будинок отримав значні пошкодження, вісім офіцерів зникли безвісти. Джерела каналу зазначили, що «Нежеголь» фігурувала у «списках цілей» ЗСУ, про що розвідка попереджала управління 6-ї армії як мінімум за тиждень до удару, проте жодних контрзаходів не було вжито.

Фото зруйнованої відпочинкової бази опублікував білгородський телеграм-канал «Попіл».

Супутникові знімки, викладені журналістом Радіо Свобода Марком Крутовим, також підтверджують атаку по Нежеголі. Російські військовослужбовці перебували там як мінімум із грудня 2022 року — про це свідчать фотографії, зроблені на той час одним із солдатів на об’єкті.

Крім того, 9 червня телеканал Sky News повідомив, що український військовий літак вперше вразив мету на території Росії — і що цією метою був командний. пункт у Білгородській області. Який саме – не повідомлялося. Але відомо, що 9 червня ЗСУ вразили ще й ангар із боєприпасами та військовою технікою в селі Центральне у Ракитянському районі області.

За даними джерела, після удару снаряди здетонували, ангар вигорів повністю. Крім того, було пошкоджено військову техніку — 4 «Урали», один БТР і ще один «УАЗ». Найближчий населений пункт — село Центральне — було повністю евакуйовано, крім того людей вивозили з селища Рокитне. Загалом евакуювали 1100 людей. За даними джерела, цей ангар атакували дрони.

Удари західною зброєю по території РФ вплинули на ситуацію на фронті

Зазначимо, що у ЗСУ заявляють: використання західної зброї по території РФ допомогло стримати наступ окупантів у Харківській області.

Російські окупанти вже відчули на собі наслідки дозволу використання західної зброї на території РФ. По це розповів, зокрема, командир батальйону УБпАК “Ахіллес” 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Противник максимально близько намагається підтягнути до лінії державного кордону свої сполучення – це резерви живої сили, техніки, артзасоби тощо. Але після застосування зброї наших іноземних партнерів, противник усвідомлює, що цього не можна робити надзвичайно близько до лінії боєзіткнення. Відповідно, вони вимушені відтягуватися за ту відстань, на якій нам дозволили на поточний момент знищувати. Тому це рішення було життєво важливим, – заявив він в ефірі телемарафону

За словами військового, після того, як Україна отримала можливість знищувати противника на його території, ворог не може безпечно пересуватися, вимушений маневрувати та відтягувати тилові частини забезпечення якомога далі від лінії боєзіткнення.

А це, звісно, впливає на ситуацію на фронті.

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