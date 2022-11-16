«Наближається наша перемога у війні» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців. Він подякував воїнам та всім службам, причетним до відновлення України і заявив, що перемога у війні наближається, передає NNS.

“Я у своєму кабінеті, разом зі мною наша команда. Офіс працює, Київ не зупиняється, країна без пауз. Подивіться довкола – завжди є люди, які без вихідних воюють і працюють заради нашої з вами перемоги”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що і на фронті, і рятувальники, і сапери також працюють без вихідних. А також – лікарі, які допомагають пораненим, дітям, українські електрики, які борються з іранськими дронами, не мають відпочинку.

“Всі наші транспортники, водії вантажівок, які забезпечують оборону та тил, Укрзалізниця та всі державні компанії. Бізнес допомагає. Волонтери, без яких неможливо. Військові підприємства, що ремонтують та будують техніку. Дипломати, які працюють майже цілодобово. А ще зв’язкові, сили безпеки, сотні та сотні інших сфер і галузей, тисячі організацій та підприємств, мільйони людей… Усі ми вже відчуваємо, як наближається наша перемога… Завдяки тому, що ми зберігаємо єдність, зберігаємо енергійність та знаємо, що ми за своїм правом на своїй землі”, – сказав Зеленський.

Він також подякував командувачам, розвідці та всім, хто задіяний, за розробку наступних кроків.

“Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Випробовував їх максимально. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів”, – резюмував президент.

Джерело

Які втрати України та Росії у війні. США і Зеленський назвали свої дані