Які втрати України та Росії у війні. США і Зеленський назвали свої дані

Втрати України та Росії у війні: голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі заявив, що війна стала кровопролитною для обох сторін, передає NNS.

За його даними, Росія та Україна втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тис. військових.

“Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні значно більше 100 тисяч. Ймовірно, те саме – з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань”, – заявив він.

Також, за його оцінками, було вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Міллі не уточнив, яким чином він отримав ці відомості.

10 листопада в інтерв’ю CNN президент Володимир Зеленський натомість заявив, що втрати України у війні з Росією в 10 разів менші ніж російські.

За його словами, причина в тому, що Україна не кидає своїх людей в бій як “гарматне м’ясо”.

“Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, йдеться не лише про зброю, а, перш за все, про захист наших військових”, додав Зеленський.

За його словами, західна допомога допомогла зломити наступ РФ та повернути Україні значну частину територій.

Що відомо про втрати України та Росії

Генеральний штаб України заявляє, за даними на 10 листопада, на війні вбито понад 78 тис. російських військових.

Про українські втрати відомо менше. Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив про загибель близько 9 тисяч українських військових.

Росія про свої втрати говорить вкрай неохоче, у вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих, а президент Володимир Путін заявляв, що втрати України в десять разів вищі.

Джерело: ВВС Україна