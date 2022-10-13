Пенсіонери з жовтня отримуватимуть доплати до пенсії, але є умови

Літні українці з жовтня 2022 року отримуватимуть доплати до пенсії, але є декілька умов Про це розповіла начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, повідомляє NNS, посилаючись на профільне видання «На пенсії».

З жовтня 2022 року пенсіонерам віком від 70 до 75 років встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії.

Але слід зазначити, що така виплата призначатиметься з дня досягнення 70 років, а не з 1 жовтня.

Наприклад, якщо людині виповнилося 70 років 20 жовтня, то першу виплату вона отримає із розрахунку за 10 днів, а не за повний місяць.

“Умови призначення цієї доплати: якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески – це 10 340 гривень 35 копійок”, – пояснила Олена Сичугова.

Якщо ж розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищення, цільової грошової допомоги, сум індексації тощо не досягає 3000 грн пенсії (це стосується людей, яким виповнилося 70 років і більше. У чоловіків страховий стаж повинен становити не менше 35 років, у жінок – не менше 30 років), – то доплата до пенсії встановлюється пропорційно до стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.

“Наприклад, у чоловіка стаж не 35 років, а 30 років, пропорційно вираховуємо співвідношення і тоді встановлюється доплата не до 3 000 грн, а до розміру, який пропорційно визначений”, – пояснила Олена Сичугова.

За словами Сичугової, для людей, яким виповнилося 80 років і більше, і є страховий стаж не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок, розмір пенсій не може бути меншим за 2 600 грн, а у людей віком від 70 до 80 років не може бути меншим за 2 500 гривень.

Компенсаційні доплати до пенсій: кому, коли і скільки – роз’яснення пенсійного фонду