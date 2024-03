Росіяни вперше знищили Patriot в Україні. Йдеться про дві пускові установки. Про це повідомляють Forbes і журналіст німецького видання Bild Юліан Репке, передає НСН.

Уперше за два роки розв’язаної Росією війни проти України військам РФ, найімовірніше, вдалося виявити та уразити частину української батареї американського ЗРК Patriot, – пише Forbes.

Зазначається, що недалеко від Покровська росіяни виявили український конвой, до складу якого входили, ймовірно, щонайменше дві встановлені на вантажівці пускові установки для наземного комплексу Patriot.

Також Forbes пише, що українські батареї Patriot при цьому за останній місяць збили цілих дюжину російських винищувачів-бомбардувальників, що “звело нанівець перевагу Росії в повітрі”.

Про знищення установок Patriot в Україні заявив і журналіст німецького видання Bild Юліан Репке в соцмережі X (Twitter).

Тим часом Міноборони РФ 9 березня поширило відео з, як заявлялося, ударом по ЗРК С-300 ЗСУ. У росЗМІ ж припустили, що можливо, на цих кадрах показано ураження установок Patriot, про яке пише Forbes.

2x 🇩🇪German Supplied M901 Launchers for the MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System were destroyed by an Russian OTRK „Iskander“ Ballistic Missile near Sergeevka.

This is the first confirmed Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp

— WarVehicleTracker (@WarVehicle) March 9, 2024