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9 пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою: список

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9 пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою: список
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Низка пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині. Про це повідомили в Укрзалізниці вранці 14 серпня, передає НСН.

Низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. В зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.

Це стосуватиметься таких поїздів:

  • №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),
  • №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),
  • №131 Дніпро – Львів,
  • №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),
  • №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),
  • №790 Київ – Кременчук,
  • №102 Краматорськ – Херсон,
  • №38 Киів – Запоріжжя,
  • № 80 Київ – Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

Укрзалізниця максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на 21 та 23 серпня за популярним маршрутом

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