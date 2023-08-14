9 пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою: список

Низка пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині. Про це повідомили в Укрзалізниці вранці 14 серпня, передає НСН.

Низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. В зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.

Це стосуватиметься таких поїздів:

№729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),

№733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),

№131 Дніпро – Львів,

№43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),

№731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),

№790 Київ – Кременчук,

№102 Краматорськ – Херсон,

№38 Киів – Запоріжжя,

№ 80 Київ – Дніпро.

Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.

Укрзалізниця максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми, – йдеться у повідомленні

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