9 пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою: список

Низка пасажирських поїздів рухатимуться зміненим маршрутом і з затримкою через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині. Про це повідомили в Укрзалізниці вранці 14 серпня, передає НСН.
Низка поїздів найближчим часом прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, із затримкою до 1,5 годин. В зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.
Це стосуватиметься таких поїздів:
- №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),
- №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),
- №131 Дніпро – Львів,
- №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),
- №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),
- №790 Київ – Кременчук,
- №102 Краматорськ – Херсон,
- №38 Киів – Запоріжжя,
- № 80 Київ – Дніпро.
Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, в тому числі приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву.
Укрзалізниця максимально оперативно організувала обʼїзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: приносимо вибачення за ситуацію та працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми, – йдеться у повідомленні
Ще новини України: “Укрзалізниця” призначила додаткові рейси на 21 та 23 серпня за популярним маршрутом