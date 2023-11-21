Україна визнаватиме освіту, отриману на окупованих територіях. Відповідний законопроєкт схвалили депутати, передає НСН.

Верховна Рада ухвалила закон про визнання освіти українців, які проживають на тимчасово окупованій території (ТОТ) України.

Відповідний законопроєкт №9591 на засіданні 21 листопада підтримали 264 депутати, повідомляє народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Згідно з документом, аби підтвердити результати навчання, громадяни з ТОТ повинні будуть пройти атестацію.

Зазначається, що результати навчання можуть бути визнані в обсязі не більше 75% від загального обсягу освітньої програми.

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