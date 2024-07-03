Основний напрямок – Дніпропетровщина: ворог атакує ракетами і «Шахедами» 3 липня

Ворог атакує Україну ракетами і «Шахедами» 3 липня. Основний напрямок – Дніпропетровщина. Про ранкову атаку і роботу ППО розповіли у Повітряних силах.
Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу «Shahed», – повідомляють у ПС, передають «Новини України – НСН».
Зазначається, що основний напрямок удару – Дніпропетровщина.
Вдалося збити 11 повітряних цілей.
Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
- 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».
Дякую за бойову роботу і вітаю воїнів ЗРВ із професійним святом! Разом – до перемоги! – написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук
Дніпропетровщина під ударом вранці 3 липня
Вже після публікації Повітряних сил стало відомо про продовження атаки. Ракета прилетіла на Криворіжжя.
Попередньо, вибух за межами міста. Наслідки встановлюються, – прокоментував начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул
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Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі внаслідок атаки вранці 3 липня є загиблі і багато поранених.
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