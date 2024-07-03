Основний напрямок – Дніпропетровщина: ворог атакує ракетами і «Шахедами» 3 липня

Ворог атакує Україну ракетами і «Шахедами» 3 липня. Основний напрямок – Дніпропетровщина. Про ранкову атаку і роботу ППО розповіли у Повітряних силах .

Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу «Shahed», – повідомляють у ПС, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

Вдалося збити 11 повітряних цілей.

Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей:

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;

1 БпЛА ОТР «Орлан-10».

Дякую за бойову роботу і вітаю воїнів ЗРВ із професійним святом! Разом – до перемоги! – написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Дніпропетровщина під ударом вранці 3 липня

Вже після публікації Повітряних сил стало відомо про продовження атаки. Ракета прилетіла на Криворіжжя.

Попередньо, вибух за межами міста. Наслідки встановлюються, – прокоментував начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі внаслідок атаки вранці 3 липня є загиблі і багато поранених.

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