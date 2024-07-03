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Росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі: є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)

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Росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі: є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)

Росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі вранці 3 липня. Місто пережило масовану атаку. На Дніпро летіли ракети і “Шахеди”.

“Новини України – НСН” розповість все, що відомо про атаку на цей момент.

Першим про жертви повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

На жаль є загиблі цивільні… – написав він о 10:51 3 липня

Уточнену інформацію пізніше оприлюднив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

За його даними, троє людей загинули внаслідок атака. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Сталося кілька пожеж. Є руйнування. Інформація уточнюється.

Знову масована атака! Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА, – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Він показав, як зараз виглядає один з торгівельних центрів міста. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію.

Фото наслідків удару по ТЦ у Дніпрі

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

Ворог масовано атакував Дніпро

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