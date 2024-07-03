Росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі: є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)

Росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі вранці 3 липня. Місто пережило масовану атаку. На Дніпро летіли ракети і “Шахеди”.

“Новини України – НСН” розповість все, що відомо про атаку на цей момент.

Першим про жертви повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

На жаль є загиблі цивільні… – написав він о 10:51 3 липня

Уточнену інформацію пізніше оприлюднив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

За його даними, троє людей загинули внаслідок атака. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Сталося кілька пожеж. Є руйнування. Інформація уточнюється.

Знову масована атака! Ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА, – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Він показав, як зараз виглядає один з торгівельних центрів міста. Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію.

Фото наслідків удару по ТЦ у Дніпрі

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