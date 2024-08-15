Оприлюднено унікальне відео з кабіни загиблого 12 серпня українського пілота Олександра Мигулі. Запис готувався до показу на честь професійного свята військових і цивільних авіаторів. Мигуля пропонував оприлюднити його раніше. На жаль, він не дожив ні до свята, ні до того моменту, коли було опубліковано його вражаюче відео…

Пілот тактичної авіації Повітряного командування “Центр” Олександр Мигуля залишив по собі відео, яке демонструє ефективне використання французьких керованих авіабомб AASM Hammer по ворожих позиціях.

Його показав полковник ЗСУ і колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат у пам’ять про загиблого пілота.

Як зазначив Юрій Ігнат, ці кадри мали бути презентовані на професійне свято військових і цивільних авіаторів, яке відзначається останньої суботи серпня.

“”А давайте мої “подарунки” орк@м нині опублікуємо, на честь Повітряних Сил?!” “Друже, такі кадри – рідкість, притримаймо до Дня авіації, кілька тижнів залишилось”… На жаль, це була моя остання переписка з Олександром Мигулею 4-го серпня…”, – написав полковник.

Олександр Мигуля, командир авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування “Центр”, мав понад 160 бойових вильотів і був нагороджений орденами “За мужність” ІІІ-го і ІІ-го ступенів. Пілот загинув 12 серпня 2024 року, залишивши за собою велику спадщину мужності та професіоналізму.

Капітан Олександр Мигуля був одним із найкращих, – додав колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат

За його словами, він отримав ці рідкісні кадри бомбардування ще 4-го серпня. Хоча конкретне місце і час, коли пілот скидав бомби, залишаються невідомими, відео демонструє високу точність і ефективність застосування авіабомб.

Тактика застосування таких боєприпасів, як американські протирадіолокаційні AGM-88 HARM, авіабомби GBU-62 JDAM-ER та французькі Hammer, пов’язана з серйозними ризиками для льотчиків.

Пілотам доводиться підходити близько до ворожих систем ППО та винищувачів, використовуючи складні тактичні прийоми для успішного виконання завдання. Як показує відео, літак при бомбардуванні практично обертається по колу, що підкреслює рівень небезпеки і високих вимог до пілотування.

Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці – інколи маємо гіркі втрати, – розповів Ігнат

Олександр Мигуля залишив по собі не лише ефектні відео, але і пам’ять про справжню відвагу і професіоналізм, додав Ігнат.

Пілот Міг-29 з 40-ї бригади тактичної авіації (40БрТА) Олександр Мигуля загинув 12 серпня під час виконання бойового завдання. Герою було лише 27 років.

Олександр завжди мріяв про небо, надихаючись розповідями дідуся, який захоплювався авіацією, але сам ніколи не став льотчиком. Онук здійснив мрію дідуся, ставши пілотом. Однак його життя обірвалося над полем бою.

У цей важкий час висловлюємо глибокі слова співчуття та підтримки рідним загиблого Героя Олександра Мигулі, – написали у зверненні Менської міської ради, звідки родом був Захисник

Земляки кажуть, що Олександр був прикладом для багатьох. Хлопець, який самотужки пробився у цьому житті, зумів здійснити свою заповітну мрію. На жаль, війна обірвала його яскравий політ…

Унікальне відео з кабіни загиблого 12 серпня українського пілота

А у сюжеті – льотчик-винищувач авіації Повітряних Сил Олександр Мигуля розповідав про свою бойову роботу. Відео оприлюднили бойові побратими.

Оприлюднено унікальне відео з кабіни загиблого 12 серпня українського пілота

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