Нічна повітряна атака 15 серпня:  цілі збивали у 8 областях – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 15 серпня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 15 серпня 2024 року ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (рф). та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Нічна повітряна атака 15 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

Київська область вночі 15 серпня знову була атакована дронами

Про це в телеграм-каналі написав начальник КОВА Руслан Кравченко.

Як зазначив Кравченко, уночі в черговий раз ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже всю ніч та оголошувалася тричі.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів, – розповів посадовець

Полтавщина

15 серпня близько 5:01 у Полтавському районі пролунали два вибухи. В цей час на Полтавщині тривала повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляли про дві ракети в напрямку Полтави. За попередньою інформацією росіяни атакували ракетами Х-59/69.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що на території області не зафіксовано влучань в цивільну інфраструктуру, постраждалих також немає.

Черкащина

Тривожними видались ніч і ранок і у Черкаській області. Ворог знову влаштував терор із повітря. Нашою ППО загалом знищено п’ять «шахедів» противника. Минулось без потерпілих.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Водночас унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств. Обстеження території триває.

Херсонщина

У Херсонській області вночі Сили протиповітряної оборони збили 8 ворожих безпілотників “Shahed-131/136″.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Миколаївщина

У ніч проти 15 серпня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено п’ять БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської ОВА.

Сумщина

Вночі у небі над Сумщиною підрозділами протиповітряної оборони області було знищено 4 ворожих БпЛА різних типів, повідомили в ОВА.

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