Оприлюднено довідку, яка допоможе отримати виплати постраждалим від війни

В Україні підготували довідку, яка допоможе отримати виплати постраждалим від війни і тим, хто втратив рідних внаслідок російської агресії. Довідку оприлюднено на сайті Офісу президента України, передає NNS.

Офіс Президента України за підтримки проекту Ради Європи «Подальший розвиток соціальних прав людини в Україні» підготував інформацію щодо виплат і гарантій для постраждалих під час виконання службових, трудових, професійних обов’язків та членів їхніх сімей, інших постраждалих.

У довідці міститься інформація для різних категорій потерпілих через війну – від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Крім того, у довідці надано рекомендації щодо того, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація постійно оновлюватиметься з урахуванням змін до законодавства.

З довідкою можна ознайомитися за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Нагадаємо, згідно з даними, оприлюдненими ООН, станом на 31 липня 22 року кількість постраждалих серед цивільних осіб із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, становила 12 584, зокрема 5 327 загиблих (5 237).

“Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари”, – наголошується у документі щодо даних ООН.

Кількість загиблих і поранених цивільних в Україні, на жаль, зростає щодня.

Станом на 29 серпня 2022 року офіційна кількість дітей, які загинули в результаті агресії РФ – 379, поранених – понад 735.

Понад 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

До 1 млн гривень — постраждалим під час війни українцям планують додаткові виплати