Окупанти наступають на всьому східному фронті – Сирський

Окупанти наступають на всьому східному фронті. Таку заяву зробив сьогодні командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський у своєму Телеграмі, передає НСН.

Ситуація на сході України залишається складною, ворог наступає по всій лінії фронту. Українські військові забезпечують стійкість оборони.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку. Командування проаналізувало обстановку та розглянуло варіанти подальших дій.

Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту, – зазначив Сирський

Під час наради командувач Східного угруповання військ та командири прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів.

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