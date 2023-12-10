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Окупанти наступають на всьому східному фронті – Сирський
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Окупанти наступають на всьому східному фронті – Сирський

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Окупанти наступають на всьому східному фронті – Сирський
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Окупанти наступають на всьому східному фронті. Таку заяву зробив сьогодні командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський у своєму Телеграмі, передає НСН.

Ситуація на сході України залишається складною, ворог наступає по всій лінії фронту. Українські військові забезпечують стійкість оборони.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які тримають оборону на Східному напрямку. Командування проаналізувало обстановку та розглянуло варіанти подальших дій.

Окупанти наступають на всьому східному фронті – Сирський

Оперативна ситуація на сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту, – зазначив Сирський

Під час наради командувач Східного угруповання військ та командири прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя українських воїнів та раціонального використання боєприпасів.

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