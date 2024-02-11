Новий командувач Сил ТРО керував розгоном Майдану у 2013 році

Новий командувач Сил ТРО Ігор Плахута, якого призначив на цю посаду сьогодні Зеленський, керував розгоном Майдану у 2013 році. Про це нагадали журналісти hromadske, що висвітлювали події під час Революції Гідності, передає НСН.

Ігор Плахута керував Внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ під час розгону Майдану у 2013 році.

10 грудня 2013 року правоохоронці повністю зачистили урядовий квартал від барикад Євромайдану.

Тодішній начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС генерал-майор Плахута заявив, що для розчищення вулиць, прилеглих до Адміністрації президента, залучили близько 400 бійців внутрішніх військ та спецзагону «Беркут».

Того вечора журналістка hromadske Настя Станко зустріла його в урядовому кварталі. Ось, що він їй сказав:

В свою чергу, «Українська правда» писала, що Плахута назвав людей в чорному, які розбирали барикади, комунальниками. І заявляв про двох постраждалих: «беркутівця» та одного військовослужбовця.

А 18 лютого 2014 року Плахута давав коментар журналісту, у якому запевнив, що штурму загороджень мітингувальників не буде. Попри це, того ж дня унаслідок протистоянь між силовиками та протестувальниками, загинули понад 20 людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив 11 лютого Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Раніше цю посаду обіймав нинішній начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Плахута має звання генерал-майор. Був командиром 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Колаж: Свідомі

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