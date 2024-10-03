Новий Генсек НАТО прибув до Києва: це його перший закордонний візит на посаді – що відомо

Новий Генсек НАТО прибув до Києва сьогодні, 3 жовтня. Це перший закордонний візит Марка Рютте на даній посаді.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав сьогодні до Києва з офіційним візитом. Про це повідомила пресслужба Альянсу, передають «Новини України – НСН».

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Марк Рютте вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та наразі проводить з ним спільну пресконференцію.

Це перший закордонний візит Марка Рютте на новій посаді. Офіційно його повноваження почалися 1 жовтня.

На посаді премєр-міністра Нідерландів Марк Рютте чотири рази приїжджав до України за час широкомасштабного вторгнення рф. Окрім Києва він відвідував Одесу та Харків.

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