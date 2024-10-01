Новий генсек НАТО Марк Рютте з 1 жовтня офіційно вступив на посаду. Що про нього відомо і яка його позиція щодо України.

Про це розповідають «Новини України – НСН».

«У цей історичний день ми прощаємося з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і вітаємо нового — Марка Рютте», — повідали у пресслужбі НАТО..

Столтенберг зазначив, що «Рютте добре знає НАТО, а в Альянсі добре знають його». За словами Столтенберга, у його наступника «ідеальний бекграунд», щоб стати генсеком.

«Марку, НАТО буде у надійних руках із тобою. Для мене буде легше піти, знаючи, що ти переймеш посаду генсека НАТО. Маю визнати, що йду зі змішаними почуттями — важко лишати Альянс, якому я служив 10 років. Всі люди, нації, з якими я працював, — я сумуватиму за цим. Але я йду, знаючи, що ми багато досягли разом», — сказав Столтенберг.

З 1 жовтня новий генсек НАТО Марк Рютте приступив до роботи: що він сказав про Україну і що про нього відомо.

Рютте своєю чергою подякував Столтенбергу за лідерство в «турбулентні часи».

«Ми обидва віримо, що сильний трансатлантичний зв’язок є основою для нашого Альянсу. Можу запевнити, я зроблю все, щоб це залишалося непохитним», — сказав він.

Що Марк Рютте сказав про Україну

Перед церемонією прийняття повноважень у штабквартирі НАТО в Брюсселі у вівторок Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

“Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація”, – сказав Рютте.

Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.

“Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону”, – наголосив Рютте..

Він також зазначив, що, як і Столтенберг, буде розбудовувати альянси НАТО із партнерами по всьому світу.

Рютте чітко висловлювався на підтримку України від початку російського вторгнення. Його прихильність до підтримки українського суверенітету та незалежності відображалася у численних заявах під час перебування на посаді прем’єр-міністра. Він закликав до збільшення військової допомоги Україні, виступав за розширення санкцій проти Росії та зміцнення оборони країн НАТО, особливо тих, що розташовані на східному фланзі Альянсу.

Одним із ключових завдань Рютте на новій посаді буде продовження роботи свого попередника Єнса Столтенберга щодо згуртування союзників навколо підтримки України.

Рютте також закликає європейські країни зосередитися на зміцненні обороноздатності континенту та не панікувати через можливість повернення Дональда Трампа до влади у США. Його основна мета полягає в тому, щоб європейські країни стали більш самостійними у питаннях безпеки та оборони.

Ще одне завдання нового генерального секретаря НАТО включатиме пошук компромісів серед країн-членів, що є ключовим елементом роботи Альянсу, де рішення приймаються консенсусом. Рютте, як досвідчений політик, який очолював коаліційні уряди Нідерландів протягом 14 років, добре пристосований до цієї дипломатичної ролі.

Що відомо про нового генсека НАТО

Марк Рютте народився 14 лютого 1967 року в Гаазі в багатодітній родині. Він здобув ступінь магістра історії у Лейденському університеті та з часів студентства був активним у політичній діяльності, очолюючи молодіжну організацію Народної партії за свободу та демократію.

Після навчання працював у корпорації Unilever, але продовжував активну участь у політиці. У 2010 році став прем’єр-міністром Нідерландів. Його кар’єра ознаменувалася не лише досягненнями у внутрішній політиці, а й активною участю у міжнародних справах, зокрема, у питаннях європейської безпеки та оборони.

Марк Рютте стане новим генеральним секретарем НАТО в ключовий момент, коли Альянс стоїть перед новими викликами, зокрема, через війну в Україні.

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