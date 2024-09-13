Прем’єр Британії відповів на погрози Путіна щодо війни Росії і НАТО, якими російський диктатор відреагував на наміри дати Україні дозвіл використовувати західні ракети на території РФ.

Про це пише The Guardian, передають «Новини України – НСН».

Прем’єр Британії відповів на погрози Путіна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який час.

Так він відповів на погрози Путіна щодо війни з НАТО, яку Росія нібито може розпочати у разі використання Україною британських ракет великої дальності на території Росії.

Ми не шукаємо ніякого конфлікту з Росією, у нас немає таких намірів. Цей конфлікт почала саме Росія. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону – заявив Стармер

Велика Британія забезпечила “навчання та спроможності”, щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення. Його візит до США частково присвячений “подальшій дискусії щодо цієї здатності”, прокоментував британський прем’єр.

Що сказав Путін

Путін напередодні заявив, що удари далекобійною зброєю по території РФ будуть означати пряму участь західних країн у війні.

На його думку, Україна самотужки не може знаходити цілі без західної розвідки.

Якщо Захід допомагатиме Україні бити вглиб Росії, то “зміниться сама суть конфлікту” і Кремль буде ухвалювати відповідні рішення “з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться”, – заявив очільник Кремля

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