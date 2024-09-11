Воєнний експерт розповів, як може вплинути дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ на ситуацію на фронті.

Знищення російських аеродромів наразі не є ціллю України. Адже це зробити не можливо.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів воєнний експерт Михайло Жирохов, передають “Новини України – НСН”.

За словами Жирохова, окупанти вже три роки намагається знищити українські аеродроми, і у них це не виходить. Саме тому для України знищення аеродромів не стоїть на порядку денному.

“Тому завдання – підловити літаки, які є носіями КАБів, та знищити їх на землі. Завдання знищити “рульожну”смугу чи якісь інші елементи – не стоїть. І взагалі для цього потрібна велика кількість ракет, яку ми не маємо”, – розповів експерт.

Дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ – як це вплине на ситуацію на фронті розповів експерт

На думку Жирохова, відразу українці не побачать змін на фронті від застосування ATACMS. Адже отримання дозволу ЗСУ не означає, що ті у найближчі ж дні вдарять по РФ.

“Кожне використання – це дуже потужний план, розвіддані, велика кількість моментів. Підготовка такого удару займає декілька днів, а навіть інколи декілька тижнів”, – вважає Жирохов.

Що передувало

Днями стало відомо, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії. Також за даними ЗМІ, Блінкен під час свого візиту в Київ ймовірно оголосить про надання дозволу ЗСУ бити по РФ далекобійною зброєю.

Дозвіл ЗСУ бити по території РФ

Британія, Франція та США постачають Україні далекобійні ракети з обмеженням на удари по території Росії. Незважаючи на ескалацію з боку РФ, західні союзники поки не дозволяють Україні використовувати ці ракети для ударів вглиб Росії.

Джон Кірбі зазначив, що США продовжують вести приватні переговори з Україною на цю тему. Глава Пентагону Ллойд Остін додав, що Росія перемістила свою тактичну авіацію поза зону досяжності ракет ATACMS.

Водночас британські ЗМІ повідомляють, що Британія наразі не змінила думку щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Але уряд країни хоче дізнатись про нинішню ситуацію в Україні.

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